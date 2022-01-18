“عقيلة” يدعو لجنة خارطة الطريق إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من المجلس؛ بتحديد موعد حتمي للانتخابات في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي.

ودعا “عقيلة”، في الجلسة التي ترأسها اليوم الثلاثاء، بحضور النائب الأول فوزي النويري ورئيس المفوضية الانتخابية عماد السائح، لجنة خارطة الطريق؛ إلى تحديد الموعد النهائي، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.

يُشار إلى أن عقيلة صالح كان قد هاجم في جلسة الاثنين حكومة الوحدة التي يترأسها “الدبيبة”، واصفًا إياها بـ”منتهية الصلاحية”، وداعيًا لإعادة تشكيلها وإحالة ملفات الفساد المرتبطة بها إلى النيابة العامة.

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