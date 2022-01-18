بالخير الشعاب: لجنة خارطة الطريق ستنهي أعمالها في 24 يناير الجاري

أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، أن جلسة اليوم الثلاثاء، مخصصة لمناقشة ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق إضافة إلى ملف السلطة التنفيذية.

وقال «الشعاب» في تصريحات لليبيا الأحرار، إن لجنة خارطة الطريق ستنهي أعمالها في 24 يناير الجاري”، نافيًا أن “تكون جلسة اليوم للتصويت أو لاعتماد خارطة طريق جديدة”.

وفي سياق متصل، صرحت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن “خارطة الطريق مازالت في طور اختتام أعمالها، ويمكن أن يكون التقرير جاهزا نهاية هذا الشهر”.

وأوضحت أن “جلسة اليوم ستناقش المستويات التي وصلت إليها اللجنة في إعداد الخارطة”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد عقد جلسة استماع أمس الاثنين بحضور كل من رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر” ورئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، فيما ترأس “عقيلة صالح” الجلسة وقال إن “الحكومة تعد منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها”.