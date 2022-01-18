رسالة من روما تؤكد على دعم المسار الانتخابي في ليبيا

سلّم سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني؛ رسالةً من روما تؤكد على الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولاً إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشعب.

وشدد “الكوني” على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الزخم الذي أنتجه تعلق الليبيين بحقهم في انتخاب رئيس للبلاد، وهو ما يضع حدًا للخلل السياسي الذي تشهده ليبيا.

كما شهد اللقاء بحث أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشروعات المشتركة الداعمة لجهود الاعمار في مناطق الجنوب.

وأكد “غريمالدي” أن بلاده تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات الزراعية في الجنوب وحماية الحدود ودعم التنمية المكانية والاستثمار في الرأس المالي البشري.

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