السفيرة البريطانية تغرد..”عودة للعمل من ليبيا واستقبلت بـ”الكعك”

أخبارليبيا24

علقت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال اليوم الثلاثاء على عودتها للعمل من ليبيا بعد لتوتر الذي صاحب موقف بريطاينا من حكومة الدبيبة.

وقالت هورندال في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”عودة للعمل من ليبيا وتم استقبالي بحلويات الكعك منزلية الصنع من قبل أحد موظفي سفارتنا الرائعين”.

وأضافت السفيرة البريطانية :”أنا أعمل رسمياً مع أفضل فريق عمل في سفارة المملكة المتحدة في ليبيا”.

واستطردت :”اعتراف، كمية الكعك الموجودة في الصورة لا تمثل الكمية الحقيقية التي تم أكلها، أكلت أكثر قبل أن أتذكر تصويرها”

وبعد بيان السفارة البريطانية في ليبيا، الداعم لحكومة الوحدة الوطنية حتى إجراء الانتخابات، شن ناشطون ليبيون هجوما ضد سفيرة لندن في طرابلس “كارولين هورندال”، مطالبين بطردها من البلاد.

وخلال ساعات قليلة من نشر السفارة البريطانية بيانها على موقع “تويتر” تصدر وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا .. قائمة الأكثر تداولا على الموقع، في رد على ما وصفه النشطاء بـ”التجاوز غير المقبول”.

وأكد نشطاء على أن “ليبيا ليست مقاطعة انجليزية .. ويجب أن يكون طرد السفيرة البريطانية من البلاد مطلب شعبي بالمظاهرات الشعبية تحرج الساسة المنبطحين”.