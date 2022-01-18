الخارجية الإيطالية تجدد دعمها للاستقرار السياسي في ليبيا

أكّد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا التزام إيطاليا بدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا.

وأوضح ديلا فيدوفا في تصريح لصحيفة ديكود الإيطالية، أن إيطاليا تسعى لترسيخ الالتزام بالانتعاش الاقتصادي للجوار وحماية وتعزيز المنافع المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، مؤكداً بأنها المفاهيم التي روجت لها إيطاليا بقناعة في بروكسل.

وأشار وكيل الخارجية الإيطالية إلى وجوب استمرار بلاده في هذا الالتزام، مؤكداً دعم بلاده الكامل للدور الحاسم للأمم المتحدة في ليبيا.