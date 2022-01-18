“الإسكان” تبحث تنفيذ برنامج الإقراض الشبابي لمختلف البلديات

تابعت اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من قبل وزارة الدفاع خطوات تنفيذ برنامج الإقراض الشبابي

ناقش الاجتماع، الذي ترأسه وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، رفقة وفد من وزارة الدفاع ومندوب عن وزارة الشباب؛ أوضاع المعسكرات التي اتخذتها وزارة الشباب لبدء تنفيذ البرنامج بمختلف البلديات.

وفي هذا السياق؛ اتخذ الغاوي قرارًا بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة بتقييم أوضاع المعسكرات التسعة المقدمة من قبل وزارة الدفاع وتقديم تقريرها خلال أسبوعين فقط لعرضه على اللجنة الوزارية.

يُشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء تهدف لإعادة دراسة المواقع العسكرية التي تشغلها وزارة الدفاع وإعادة تأهيلها ضمن البرنامج الوطني للإقراض الشبابي الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق ضمن خطة “عودة الحياة” التي تبناها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

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