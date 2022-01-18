بليحق: الحكومة ورئيسها أصبحوا عائقًا أمام إجراء الانتخابات وعلى السايح إعلان التهديدات التي تواجهه

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن حكومة الوحدة المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، أصبحوا عائقا أمام إجراء الانتخابات نتيجة تضارب المصالح بعد ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية.

وقال بليحق، في مقابلة مع “التليفزيون العربي” إن مجلس النواب أدى كل ما عليه بخصوص إصدار القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات، مضيفا: “انتظرنا 24 ديسمبر، لكن خرجت مفوضية الانتخابات وتحدثت عن قوة قاهرة وتهديدات منعتها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة”.

وذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يطالب المفوضية بالإفصاح عن القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات في موعدها والتهديدات التي تعرضت لها، مبينا أن الانتخابات تأجلت نتيجة دخول عدد من المترشحين للرئاسة غير المقبولين من الأطراف السياسية والمسلحين في غرب البلاد، وفق قوله.

وطالب بليحق، على رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بإعلان التهديدات التي تواجهه إلى الشعب الليبي بشكل واضح وصريح، معتبرا أن المعضلة التي تواجه الانتخابات حاليا ليس في تحديد موعد جديد لها، بل في الالتزام به، حتى لا يتكرر ما حدث في 24 ديسمبر.

وأفاد بأن موعد 24 ديسمبر لم يحدده مجلس النواب، بل حددته البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي، قائلا: “كان الضغط على البرلمان لإصدار القوانين وبالفعل أصدرها”.

وأوضح أنه لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد نتيجة وجود قوة لا تريد انتخابات؛ أثرت على المفوضية وقامت بتهديدها، متابعا أن تحديد موعد جديد للانتخابات يعود إلى المفوضية والأطراف الموجودة في الساحة الليبية.

وأضاف أن لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب سوف تقدم إحاطة للمجلس اليوم بما وصلت إليه بعدما تواصلت مع كل الأطراف، قائلا: “بعد تقرير لجنة خارطة الطريق يستطيع مجلس النواب تحديد رؤية للمرحلة القادمة”.

وأكد أن مدة عمل حكومة الوحدة المؤقتة انتهت، وسيرى مجلس النواب ماذا سيفعل خلال الأيام القادمة في المسار الدستوري أو تشكيل حكومة جديدة تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

واختتم بانتقاد تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة التي وصفها بالمتناقضة حول تأمين الانتخابات؛ فتارة يعلن الجاهزية للتأمين وتارة أخرى يصرح بعدم الجاهزية.