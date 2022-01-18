اللافي : ملف المصالحة الوطنية يولي اهتماما خاصا بالمهجرين

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن ملف المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس يولي اهتماماً خاصاً بكل المهجرين والنازحين من مختلف المدن الليبية، ويسعى لإيجاد حلول آمنة لعودتهم جميعاً إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، حتى يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لكل مدن ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب بالمجلس الرئاسي مع عدد من أعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين والمهجرين بالمنطقة الشرقية وسبل تذليل الصعاب والعقبات أمامهم، والعمل على حماية حقوقهم الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف السجناء بشكل عام.

من جهتها تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المهجرين والنازحين .