التكبالي: واشنطن والناتو سبب الفوضى الحالية التي يعاني منها الشعب الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الشارع غير الواعي لا يختلف كثيرًا عن السياسي الفاسد، مؤكدًا أنه وفقًا للمعطيات الحالية لن تصل البلاد إلى استقرار بإجراء انتخابات.

التكبالي في تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء رأى أن البرلمان ليس أمامه أي طريق سوى تلك الخارطة الجديدة، منتقدًا دعوات الدفع نحو إجراء انتخابات بدون تهيئة حقيقية للأوضاع.

واتهم التكبالي، الولايات المتحدة الأميركية بالتراخي مع الملف الليبي، والتعامل مع الأزمة على أساس المصالح وليس المواطن كما يصدر في البيانات الرسمية، مطالبًا واشنطن بالتدخل بفاعلية وإعادة الاستقرار للبلاد؛ لأن واشنطن والناتو سبب تلك الفوضى الحالية التي يعاني منها الشعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية