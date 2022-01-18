تحديد هويات 109 جثث مُنتشلة من مقابر ترهونة في 2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين عن التعرف على هويات 109 جثث خلال العام 2021 من ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة بعد إجراء فحوصات الحمض النووي والقيام بعملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وكشفت الهيئة عن انتشال 278 جثة من مقابر جماعية وفردية بمدينة ترهونة خلال العام الماضي، حيث جاء مشروع الربط على رأس المواقع التي تم انتشال نحو 129 جثة منها، في 44 موقعًا داخلها، بينما انتشلت 54 جثة من 19 موقعًا بمشروع ترهونة الزراعي، بالإضافة إلى 35 جثة بمكب المدينة العمومي.

يُذكر أن عمليات تحديد الهويات تتم بالتنسيق مع النيابة العامة التي تتولى التحقيقات في المقابر الجماعية بترهونة، التي وصفها المجلس الرئاسي وعددٌ من النواب بـ”الجرائم ضد الانسانية”.

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