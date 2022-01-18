الكوني يستلم رسالة تأكيد لدعم المسار الانتخابي من طرف الدبلوماسية الإيطالية

طرابلس 17 يناير 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسي الكوني اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيني بوتشينو غريمالدي”، الذي حمل رسالة الدبلوماسية الإيطالية، المؤكد على الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشعب.

واعتبر السيد الكوني؛ إن الإلتزام من طرف المجلس الرئاسي، بالإسراع في إجراء الانتخابات أنتج مناخًا من الحيوية الوطنية، والحوار السياسي والاجتماعي الذي تبلور خلال هذه الفترة.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار بهذا الزخم الخلاق، الذي تولد من تعلق الشعب بحقه لأول مرة في انتخاب رئيسًا للبلاد، وأن ذلك ما تحتاجه ليبيا، الذي سبب غياب رئيسًا واحداً تلتف حوله العملية السياسية، خللاً سياسيًا، أثر سلبًا على مجريات الأمور في البلاد.

وتناول اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة الداعمة لجهود الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، وأكد السفير أن بلاده تعطي أهمية خاصة لدعم المشاريع الزراعية في الجنوب، وحماية الحدود، ودعم التنمية المكانية، والاستثمار في الرأس المالي البشري، بما من شأنه أن يساهم في ازدهار واستقرار المنطقة. (وال) ح س/ ر ت

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