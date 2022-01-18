وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الثانوية 2021 في ليبيا الدور الثاني – رابط

اِعتمد وزير التربية والتعليم المُكلّف الدكتور “أحمد أبو خزام”، ومُدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” نتائج اِمتحانات (الدور الثاني) لإتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت (79.99%).

وتقدّم لإجراء اِمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالقسم العلمي (10510) طالب وطالبة نجح منهم عدد(8568)وبنسبة نجاح بلغت (81.52%) وتحصل عدد (469) على تقدير ممتاز، وعدد (3661) على تقدير جيّد جداً، وعدد (3676) على تقدير جيّد، وعدد (762) على تقدير مقبول فيما بلغ عدد الراسبين (1942).

وأجرى (5585) طالب وطالبة اِمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالقسم الأدبي نجح منهم عدد(4307)وبنسبة نجاح بلغت (77.12%)، وتحصل عدد (236) على تقدير ممتاز، وعدد (1638) على تقدير جيّد جداً، وعدد (2057) على تقدير جيّد، وعدد (376) على تقدير مقبول فيما بلغ عدد الراسبين (1278).

وفيما يلي فيما يلي رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 – 2021م ويمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2021 من الرابط التالي:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي