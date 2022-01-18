كويدير يطالب بتحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت

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طالب، عضو مجلس النواب، مفتاح كويدير، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بأقرب وقت.

وأوضح كويدير، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن تحديد موعد الانتخابات يجب أن يكون بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وخصصت الجلسة للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق. الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة خلال الاجتماعات المكثفة التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة خلصت إلى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في اقرب الآجال.

وأضاف، كما تم التأكيد على ضرورة انهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير الجاري كأقصى حد.

وقال بليحق، إن عقيلة صالح أكد على استمرار انعقاد جلسات المجلس. في المواعيد المحددة وفق القانون يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع دون الحاجة لتوجيه دعوة للسادة النواب. وأضاف، أنه سوف تتخذ الإجراءات وفقا للقانون حيال النواب المتغيبين عن حضور هذه الجلسات.