رمزي رميح: المرحلة الليبية الحالية لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة

رأى مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، أن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة أو موازية.

وأشار “رميح”، في تصريح لراديو “سبوتنيك”، إلى أن ذلك يتفق مع خارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، وحصلت على إجماع محلي وإقليمي ودولي.

وبرر ذلك بأن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا؛ من شأنه إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد، لافتًا إلى أن مجلس النواب يستطيع إقالة الحكومة من الناحية القانونية، لكنه أكد أنه في حال أصر المجلس واكتمل النصاب بـ 120 عضوًا، وأقالوا الحكومة وكلفوا شخصية أخرى لرئاسة حكومة جديدة؛ فإن أول مشكلة ستواجه هذه الحكومة؛ هي الاعتراف الدولي بها.

وخلص “رميح” إلى القول: “أمام مجلس النواب والمفوضية والحكومة ومجلس الدولة والبعثة الأممية خمسة أشهر يمكن خلالها إنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ لأن القاعدة القانونية والدستورية وقاعدة البيانات موجودة، وكذلك المرشحين”.

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