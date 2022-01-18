وزارة التعليم تعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 79.99%

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبوخزام، ومُدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، اليوم الثلاثاء، نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020-2021م، بنسبة نجاح 79.99%.

وأدى اِمتحان الثانوية الدور الثاني 16095 ألف طالباً وطالبة، منهم 10510 بالقسم العلمي، و5585 في القسم الأدبي، وسجّلت نسبة النّجاح في القسم العلمي بواقع 81.52٪ (8568 ناجحون – 1942 راسبون)، و77.12% للقسم الأدبي (4307 ناجحون – 1278 راسبون) .

وهنأ مدير عام المركز الوطني للامتحانات الطلبة الناجحين متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية، مشيرا إلى أن المركز اعتمد العشر الأوائل له‍ذا العام وسيتم الإعلان عنهم بعد قليل.