اتفاق أممي روسي على هذه النقاط بشأن ليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في موسكو على الدور الحاسم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن اللقاء كان فرصة لاستعراض الوضع في ليبيا، وإجراء مشاورات معمقة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

وتعد زيارة وليامز إلى موسكو استكمالا للجولة التي بدأتها من تونس إلى تركيا ثم القاهرة لبحث دعم العملية الانتخابية في ليبيا.

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