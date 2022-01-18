الكوني يتسلم رسالة من رئيس النيجر ويؤكد على أهمية استكمال الطريق الرابط بين البلدين

تسلم نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ظهر اليوم الثلاثاء، «رسالة أخوية» من رئيس النيجر محمد بوعزوم، الذي أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين؛ وذلك خلال استقباله سفير البلاد المعين لدى ليبيا، إسياد أغ كاتو، الذي جاء حاملًا الرسالة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد الكوني خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تربط بين ليبيا والنيجر، باعتبارها العمق الاستراتيجي الطبيعي لليبيا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري ضارب الجذور في تربة التاريخ والجغرافيا. وذلك وفق تكامل وتناغم اجتماعي واقتصادي، كانت فيها الحدود نقطة لقاء وتلاحم.

الكوني يتأسف لوضع الحدود بين ليبيا والنيجر

وأعرب الكوني عن أسفه لتحول الحدود ذاتها بين البلدين «إلى مصدر قلق بسبب استغلال العصابات العابرة للحدود وتجار البشر والسلاح، والمجموعات المسلحة المتشددة»، التي استغلت «صعوبة الظروف الحالية، وتوظيفها للحدود المشتركة لأغراض إجرامية وإرهابية. وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق الأمني واللوجستي بين البلدين للتصدي لمثل هذا التهديد والقضاء عليه».

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وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء على ضرورة التركيز على التبادل الاقتصادي بين ليبيا والنيجر والعمل على استكمال الطريق الرابط بينهما، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

حلم كل النيجريين استكمال الطريق مع ليبيا

من ناحيته، أكد سفير النيجر المعين لدى ليبيا، أن عملية استكمال الطريق الرابط بين البلدين «هو حلم لكل النيجر، باعتبارها دولة مغلقة وبحاجة لأن يكون لديها ممر تجاري عبر ليبيا، يسمح لها بالتواصل مع فضاءات أوسع، خاصة مع دول الشمال. الأمر الذي سيؤسس لحراك اقتصادي على درجة من الأهمية، من شأنه أن يخلق الفرق، ويساهم في إنعاش النهضة الاجتماعية والاقتصادية واستقرار المنطقة».

وأكد سفير النيجر أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة، معتبرًا أن «ثبات القدم الليبية هو ثبات لكامل الجوار، وأن اهتزت اهتزت كامل القارة».