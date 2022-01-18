البوسيفي: منحة الأبناء ستكون في المصارف خلال يومين.. ومنحة الزوجة والبنات ستصرف قريبًا

ليبيا – قال مدير مشروع منحة أرباب الأسر علي البوسيفي إن مخصصات الأبناء من المنحة عن الربع الأخير من العام 2020 ستكون في المصارف خلال يومين في أقصى تقدير.

البوسيفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، أوضح أن مخصصات الزوجة والبنات فوق 18 سنة ما زالت لدى وزارة القوة العاملة.

وتوقع صرف منحة الزوجة والبنات في الربع الأول للعام الحالي، والعمل على إحالتها لرئاسة الوزراء للنظر في آلية صرفها، حال الانتهاء من تجهيز البيانات.

وأضاف: “بإمكان المواطنين الذين لا يملكون حسابات بالمصارف، تسلّم رسائل من الوزارة لفتح حسابات لهم، والمصارف متعاونة بهذا الصدد”.

وأشار إلى سعيهم لإيجاد وسائل أخرى لصرف المنحة، منها إصدار محافظ إلكترونية تمكن المستفيد من المنحة من تحميلها على بطاقته المصرفية، ومن ثَمّ صرفها وفق رغبته.

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