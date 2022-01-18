“غوتيرش” يكشف عن وجود أكثر من 12 ألف معتقل في ليبيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قلقه الذي وصفه بالبالغ تجاه الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.

وكشف عن أن ثمة أكثر من 12 ألف معتقلا رسميا في ليبيا موزعين على 27 سجنا ومنشأة احتجاز بأنحاء متفرقة من البلاد، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني داخل منشآت تسيطر عليها مجموعات مسلحة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن غوتيريش قوله في تقرير جديد إلى مجلس الأمن، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق “حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى” .

وجاء في التقرير أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية المقدمة من طرف “السلطات الليبية” والتي تظهر أكثر من 12 الف معتقل، غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم.

وأضاف غوتيريش في تقريره “لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية”.

وأكد الأمين العام إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها.

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