تحذير من وجود سيول بالطريق العام بمنطقة خليج السدرة

أخبار ليبيا24

حذرت، مديرية أمن راس لانوف، سائقي المركبات عبر لطريق العام من وجود سيول. نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق خليج السدرة.

وناشدت المديرية، في بيان تابعته أخبار ليبيا24، سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية، حفاظا على سلامتهم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ماطرة على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت ومناطق الخليج والشمال الشرقي.

#أخبارليبيا24 الأجواء تبقى شتوية وممطرة على بعض مناطق شمال #ليبيا على فترات متفرقة مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة أخر الأسبوع (يومي الخميس و الجمعة) على المناطق الغربية. pic.twitter.com/iXGwQWAHZ6 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) January 18, 2022

وأوضحت الأرصاد، أن الأمطار تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر. وقالت إن من المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.