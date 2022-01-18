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تحذير من وجود سيول بالطريق العام بمنطقة خليج السدرة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

حذرت، مديرية أمن راس لانوف، سائقي المركبات عبر لطريق العام من وجود سيول. نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق خليج السدرة.

وناشدت المديرية، في بيان تابعته أخبار ليبيا24، سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية، حفاظا على سلامتهم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ماطرة على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت ومناطق الخليج والشمال الشرقي.

وأوضحت الأرصاد، أن الأمطار تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر. وقالت إن من المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

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اخبار ليبيا 24

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