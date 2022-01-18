الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: رئيس مجلس النواب يحاول خلق أزمة دستورية جديدة في ليبيا

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة رفضه دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى “تشكيل لجنة من 30 شخصا يمثلون الأقاليم الثلاثة بمساندة خبرات محلية وعربية ودولية لصياغة دستور جديد للبلاد.

وقال بيان صادر عن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، إن “ما صدر عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح من شأنه أن يؤدي إلى خلق أزمة دستورية جديدة في البلاد”.

ولفت الجيلاني ارحومة، إلى أن “المساس بالوضع القانوني للهيئة سيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية تفتقر للشرعية وتزيد من عمر الأزمة”.

وشدد، على أن “ولاية مجلس النواب تنحصر في تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين الاستفتاء على مشروع الدستور”.

وقال إن الهيئة “أنجزت مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017، وصوتت عليه بنصاب يتجاوز النصاب المشترط دستوريا، وبذلك أضحى مشروع الدستور ملكا للشعب الليبي، له وحده دون غيره الحق في قبوله أو رفضه عبر استفتاء عام”.

وأوضح ارحومة، في بيانه، أنه “لا يجوز لأي جهة كانت داخلية أو خارجية التعدي على الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية”، وأن “لا رئيس مجلس النواب ولا أي جهة أخرى يملك صلاحية المساس بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية المنتخبة”.