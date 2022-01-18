الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وعبرت الوزيرة، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانة دولة ليبيا واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية بالعاصمة أبوظبي.

وتقدمت الوزيرة بالتعازي إلى دولة والشعب الإماراتي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الجبان، وأكدت دعم ليبيا ووقوفها مع دولة الإمارات وشعبها الشقيق.