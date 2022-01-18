بوراس: لم أطالب بأي تعديل وزاري للحكومة ولست شريكة لأي مجموعة تعمل على تعطيل الانتخابات

ليبيا – نفت عضو البرلمان ربيعة بوراس توقيعها على أي خطاب موجه لرئاسة مجلس النواب لتأجيل الانتخابات، مؤكدةً أنها لم تطالب بأي تعديل وزاري للحكومة، ولست شريكة لأي مجموعة تعمل على تعطيل الانتخابات.

بوراس شددت في تصريح لمنصة “فواصل” على أنها تدعم بقوة استمرار المفوضية في العمل مع مجلس النواب والجهات المعنية الأخرى لإزالة القوة القاهرة، والمضي لتحقيق إرادة نحو 3 ملايين ليبي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي.

وأضافت: “أعتذر عن بعض المتاجرات الرخيصة التي يقوم بها البعض ويدرج فيها أسماءنا لتضليل الرأي العام ودس السم في العسل وتحقيق منافعه الشخصية”.

وأكدت على أنها تدعم بقوة أي عمل يساعد في المضي قدمًا في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية تلبيةً لرغبة ناخبيّ في تغيير الأجسام القائمة.

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