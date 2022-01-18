الغزوي يثني على التعاون مع مجلس الدولة المصري

أثنى عضو المجلس الأعلى للقضاء ضو الغزوي، على التعاون القائم مع مجلس الدولة المصري، والذي تعد امتدادا للعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس الدولة محمد حسام الدين للغزوي والوفد الرفيع المرافق له، والذي يتلقى الدورة التدريبية والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة القضائية.

كما تضمن اللقاء، عرضا تفصيليا عن أصول صياغة الفتاوى القانونية، وبيان معايير وجودة الصياغة، ومراحل الفتوى وأسسها والتفرقة بين الفتوى والحكم، إلى جانب متابعة آخر مراحل ميكنة العمل القضائي، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مجلس الدولة، بعد ضبط وتنظيم ملفات الحفـظ الورقي في مجلس الدولة وإتمام الأرشفة الإلكترونية.

وتأتي زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى، في إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بليبيا، والتي تستهدف تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والقضاء الإداري.

جدير بالذكر، أن ليبيا ومصر وقعتا في شهر سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية والأبحاث.

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