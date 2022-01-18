الأحوال الجوية المتوقعة اليوم وغدا حسب تقدير المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 18 يناير 2022 (وال) -نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد عبر نشرته الدورية، والمتوقع هذا اليوم وخلال اليومين القادمين.



حيث تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم ارجاء البلاد حيث تسجل نهارا ما بين ( 12 – 16 ) درجة مئوية، ولاتتجاوز ( 10 ) مئوية على المرتفعات الجبلية.

ومازالت الأجواء يتخللها أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة (المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت – مناطق الخليج والشمال الشرقي)، و تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر، ومن المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة، وصباح يوم الغد الأربعاء على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

بينما تنقشع السحب تدريجيا بداية من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.(وال طرابلس) ف و / س خ.

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