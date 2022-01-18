رئيس لجنة حقوق الإنسان يبحث دعم وزارة الخارجية للمنظمات الحقوقية العاملة في ليبيا

عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، رفقة محمد عسكر، رئيس قسم الشؤون الإنسانية باللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل مشترك مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتى.

وبحسب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن اللقاء تناول تعزيز أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك من أجل تسهيل وتيسير عمل المنظمات الدولية والأممية الحكومية منها والغير حكومية العاملة في ليبيا.

كما تطرق الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور ليبيا في الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يسهم في خدمة القضايا ذات الأهتمام المشترك.

وفي ذات الصدد، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وذلك باعتبار العلاقة فيما بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية هي علاقة تكاملية تضامنيه، لخدمة الصالح العام .