دبلوماسي روسي لـ«ستيفاني»: نؤكد ضرورة الاحترام الصارم لعملية سياسية يقودها الليبيون

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ضرورة الاحترام الصارم للعملية السياسية الشاملة التي يقودها ويملكها الليبيون وتنسقها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز إلى العاصمة الروسية موسكو، عقب زيارتها إلى القاهرة وأنقرة.

ومن جانب آخر، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، خلال لقائها مع الأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لم تطرح خطة واضحة المعالم أو أي جدول زمني بأي شكل من الأشكال.

وقال «زكي»، في مقابلة عبر «العربية الحدث»، «إن ستيفاني تحدثت عن الوضع الحالي في ليبيا ورؤيتها للاحتمالات التي ستحدث، وكيف يمكن أن تعيد الأمور إلى شكل من أشكال التوافق الذي حدث منذ عام ونتج عنه حكومة موحدة».

وأضاف، أن ستيفاني عرضت على أبو الغيط بعض الأفكار، وأرى أنها جيدة، مشيرة إلى أن الجامعة العربية ليست مع فكرة التخلي عن العملية الانتخابية، ونحن نتفهم هذا المطلب الشعبي.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ثمّة بعض التعقيدات والاختلافات في المشهد الليبي، والأمم المتحدة تحاول التعامل معها وتحييدها.