المنقوش تتفق مع السفير التركي على تسهيل إصدار التأشيرة للمسافرين الأتراك إلى ليبيا

اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، «على تسهيل إصدار التأشيرة على المسافرين الأتراك إلى ليبيا للفئة العمرية من 16 إلى 55 عامًا» وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما اتفقت المنقوش مع السفير التركي خلال اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية في طرابلس على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، بعد استعراض مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين.

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وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش بحثت أيضًا مع السفير التركي إجراءات تسهيل استخراج التأشيرات لرجال الأعمال في كلا البلدين طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات وبرامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي.

من جانبه، جدد السفير التركي كنعان يلماز خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

لقاء المنقوش مع السفير التركي لدى ليبيا، الثلاثاء 18 يناير 2022. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

لقاء المنقوش مع السفير التركي لدى ليبيا، الثلاثاء 18 يناير 2022. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)