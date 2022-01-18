الأمن يقبض على متورطين في تزوير صكوك مصرفية بطبرق

تمكن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق، من ضبط متورطين في عملية تزوير صكوك مصرفية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 7 ملايين دينار ليبي بأحد المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

وجرت عملية التزوير عن طريق أحد الموظفين بالمصرف، وتعود بداياتها إلى عام 2012 إذ تمكن المتهمون بعدها من الفرار خارج البلاد منذ ذلك الحين، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمديرية أمن طبرق على منصة فيسبوك.

ولا تعد عملية ضبط متورطين في تزوير الصكوك هذه هي الأولى من نوعها في ليبيا، فمنذ سنوات اكتشفت عدة وقائع، كان آخرها إلقاء أعضاء الأمن الداخلي القبض على 5 أشخاص ليبيي الجنسية يمتهنون تزوير وسرقة الصكوك المصرفية الخاصة بمصرف الجمهورية فرع الميدان.

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