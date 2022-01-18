نائب الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية

طرابلس 18 يناير 2022 (وال)- التقى نائب المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء أبوبكر الكيلاني، لمناقشة عددًا من القضايا التي تهم المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية.

وبحث اللقاء أوضاع النازحين والمهجرين بالمنطقة الشرقية، وسُبل تذليل الصعاب والعقبات أمامهم، والعمل على حماية حقوقهم الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف السجناء بشكل عام.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أن ملف المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس، يولي اهتمامًا خاصًا بكل المهجرين والنازحين من مختلف المدن الليبية، ويسعى لإيجاد حلول آمنة لعودتهم جميعًا إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، حتى يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لكل المدن.

من جهتها، تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المهجرين والنازحين. (وال) ح س/ ر ت

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