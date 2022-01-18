المنقوش تعرض على السفير الألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وبحثت المنقوش مع السفير الألماني، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين.

وجدد السفير الألماني أثناء لقائه وزيرة الخارجية، دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.