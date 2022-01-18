المشري لـ«أعضاء الهيئة التأسيسية»: نحرص على تحقيق دولة الليبيين المنشودة على أساس دستوري دائم

التقى “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، رفقة عضو المجلس ورئيس اللجنة القانونية “عادل كرموس”، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس “محمد تكالة”، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس في طرابلس.

وتمت خلال الاجتماع، متابعة المسار الدستوري، فقد أكد المشري، أهمية التواصل مع الهيئة باعتبارها هيئة منتخبَة من قبل الشعب الليبي أُوكلَت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده، وقد تمَّت مناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي الذي يرنوا إليه الشعب الليبي آملين من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد.

كما اتفق الحضور، على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي.