هذا ما جاء في لقاء الوطنية لحقوق الإنسان بوكيل وزارة الخارجية

قد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، رفقة محمد عسكر، رئيس قسم الشؤون الإنسانية باللجنة، ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع عمل مشترك مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لبحث عدد من الملفات الهامة.

ومثل اللقاء فرصة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك من أجل تسهيل وتيسير عمل المنظمات الدولية والأممية الحكومية منها وغير الحكومية العاملة في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل دور ليبيا في الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يسهم في خدمة القضايا ذات الأهتمام المشترك.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وذلك باعتبار العلاقة فيما بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية تكاملية تضامنيه ، لخدمة الصالح العام.