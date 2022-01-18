هيئة صياغة الدستور: يجب الاستفتاء على مشروع الدستور أو اتخاذه قاعدة دستورية مؤقتة

ليبيا – أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا الجيلاني ارحومة إن الهيئة منتخبة من الشعب وفق الإعلان الدستوري، وأنجزت مهمتها بصياغة مشروع للدستور، وقد أعد مجلس النواب قانون الاستفتاء عليه.

ارحومة قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الحديث عن إهمال مسودة الدستور جدل تجاوزه الزمن. مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مسودة الدستور منذ 2017، وتأخر الاستفتاء مضيعة لوقت الليبيين.

ونوّه أنه لا يمكن لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانونًا أن يتجاوز الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على عقيلة إنهاء المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور.

كما أضاف: “لجنة التواصل بالهيئة لاحظت خلال اجتماعها بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، رغبة بعض أعضائها في فتح مشروع الدستور لتعديله، وهو ما من شأنه تضييع مزيد من الوقت”.

وشدد على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اتخاذه قاعدة دستورية مؤقتة تصاغ وفقها القوانين اللازمة للانتخابات.

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