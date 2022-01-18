اللافي وأعضاء من الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية يبحثان ملف المصالحة

بحث النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، عدداً من القضايا ذات العلاقة بالمهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية.

وناقش اللقاء الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أوضاع النازحين والمهجرين بالمنطقة الشرقية وسبل تذليل الصعاب والعقبات أمامهم، والعمل على حماية حقوقهم الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى ملف السجناء بشكل عام.

ولفت اللافي إلى أن ملف المصالحة الوطنية يشمل كل المهجرين والنازحين من مختلف المدن الليبية، كما أنه يسعى لإيجاد حلول آمنة لعودتهم جميعاً إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، حتى يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لكل مدن البلاد، في حين تعهدت الكيلاني بوضع حل لكافة ما يعترض المهجرين والنازحين من عراقيل وصعوبات.

جدير بالذكر، أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، التقوا قبل يومين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحثوا معه آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية.

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