المنقوش تستعرض مع السفير الألماني آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

طرابلس 18 يناير 2021 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء؛ آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وبحثت الوزيرة مع السفير الألماني، سُبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين.

وجدّد السفير الألماني أثناء لقائه وزيرة الخارجية، دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال) ع م/ ر ت

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