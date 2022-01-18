حمودة: أنفقنا 83,98 مليار دينار من موازنة 2021 ولا يوجد أي عجز مالي

قال الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية محمد حمودة، إن الحكومة صرفت 83.98 مليار دينار من موازنة 2021، ولا يوجد أي عجز مالي.

وأوضح حمودة، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن مبلغ 2.9 مليار دينار متبقٍ في حساب الخزانة العامة من موازنة 2021، ولم يصرف.

وأضاف أن المصروفات وزّعت على الباب الأول للرواتب بقيمة 33.1 مليار دينار، والباب الثاني وهي النفقات التشغيلية بـ7.8 مليارات دينار.

وذكر أن الباب الثالث من المصروفات تضمن مشروعات التنمية وهي عودة الحياة، بقيمة 15.76 مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 6.490 مليارات دينار.

وأفاد بأن وزارة المالية تعمل حاليا على أذونات صرف الرواتب لشهر ديسمبر الماضي، مرجعا تأخير أذونات نوفمبر إلى التغييرات التي أضيفت على بعض القطاعات.

واختتم بالتأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط قدرت الإيرادات النفطية للعام الماضي بقيمة 22 مليار دولار.