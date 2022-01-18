الكوني يؤكد على أهمية التنسيق الأمني مع النيجر لضبط الحدود

أكد النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، أن الوضع على الحدود يتطلب التنسيق الأمني واللوجستي بين البلدين؛ للتصدي لتحولها إلى مصدر قلق بسبب استغلال العصابات العابرة للحدود وتجار البشر والسلاح، والمجموعات المسلحة المتشددة، صعوبة الظروف الحالية، وتوظيفها للحدود المشتركة لأغراض إجرامية وإرهابية.

ولفت الكوني، إلى ضرورة التركيز على التبادل الاقتصادي، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين ليبيا والنيجر، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

في حين شدد كاتو، على أهمية استكمال هذا الطريق لكون النيجر دولة مغلقة، وبحاجة لأن يكون لديها ممر تجاري عبر ليبيا، يسمح لها بالتواصل مع فضاءات أوسع، خاصة مع دول الشمال، وهو ما سيؤسس لحراك اقتصادي مهم، معتبرا أن ليبيا تشكل نقطة الارتكاز لأمن واستقرار المنطقة والقارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية