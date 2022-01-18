الاتفاق على تشكيل لجنة ليبية تونسية مشتركة للحدود البرية والبحرية

طرابلس 18 يناير 2022 (وال)- بناء على تعليمات وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، عقدبديوان الوزارة؛ اجتماع مع السفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

الاجتماع حضره مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، ومدير مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة، ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة الأركان العامة، وحرس الحدود.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تطويرها وحلحلة بعض المشاكل التي تعترض سير التعاون، والاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالحدود سواء البرية أو البحرية، تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل، لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين. (وال) ع م/ ر ت

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