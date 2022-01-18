قنيدي: الدبيبة يتصرف وكأنه رئيس للجمهورية ومدة الـ8 أشهر التي طلبها السايح لإجراء الانتخابات غير كافية

أكد عضو مجلس النواب سالم قنيدي، أن البرلمان اتضح له أن أسباب تأجيل الانتخابات خارجة عن إرادة المفوضية العليا، مبينا أن القانون الذي أمام مفوضية الانتخابات به أخطاء وبالتالي لم تقدر على تطبيقه بالطريقة الصحيحة.

وأوضح قنيدي، في تصريحات مع التليفزيون العربي، أن “القوة القاهرة التي أعلنها رئيس المفوضية ستستمر لفترة لأنها موجودة ولم يقدر من التغلب عليها”، متابعا أن مجلس النواب شكل لجنة تعمل الآن للخروج بخارطة طريق تحدد فيها الزمن والظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وأكد أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز لن يهمها شيء إلا الانتخابات بحيث يكون هناك رئيس تحت رعايتها ورعاية وطنها، مشددا على ضرورة مراعاة الظروف المناسبة وعدم الأخذ برأي وليامز.

ورأى أن المدة التي طلبها عماد السايح من 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات غير كافية نظرا للظروف الصعبة في ليبيا، مؤكدا أن أغلب النواب لا يريدون استمرار حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لأن المشكلة كلها في شخص رئيسها لأنه يسيء التصرفات، وفق قوله.

وكشف أن هناك 15 نائبا قدم مذكرة بضرورة تغيير الدبيبة بصرف النظر عن بقاء الحكومة من عدمها، مشيرا إلى أن المجلس سحب الثقة من الدبيبة لكنه لم ينفذ ويتصرف الآن كما لو كان رئيسا للجمهورية ولم يرجع لمجلس النواب إطلاقا ويحارب كل قراراته.