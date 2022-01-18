“العمل والتأهيل” تنظم الاجتماع الأول لمديري مكاتبها على مستوى ليبيا

نظمت وزارة العمل والتأهيل بالعاصمة طرابلس، الإجتماع الأول لمديري مكاتب العمل والتأهيل للعام 2022، تحت شعار “الحوكمة الرشيدة أساس الإدارة الحديثة”، وذلك بحضور أكثر من مائة من مديري المكاتب على مستوى البلاد.

وأكد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خلال حفل الافتتاح، على أن هذا الاجتماع الذي يعد الأول بعد توحيد الوزارة، يأتي من أجل توحيد الرؤية لضمان النهوض بقطاع العمل والتأهيل، مثنيا على جهود المديرين في تحملهم مشاق السفر.

واستعرض مديرو المكاتب لكافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم في العمل على مستوى ليبيا، ومنها آلية تسوية الازدواج الوظيفي وقرارات التعيين والتنسيب، وأهم الاحتياجات للرفع من المستوى الوظيفي من خلال التدريبات الخارجية والتأهيل، حيث شدد الرضا في هذا الجانب على أهمية الربط الإلكتروني لحصر الباحثين عن العمل وعملية توزيعهم بشكل العادل وفقا لتخصصاتهم

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