نحث النواب على الانتخابات بدلا من تشكيل حكومة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية.” إننا نحث مجلس النواب على التركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة”.

وأوضحت وليامز أنه من صلاحيات مجلس النواب تغيير الحكومة الحالية لكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وتابعت أن هناك اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، تحدِّد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.

وأشارت إلى أن الشعب الليبي يحتاج إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في توحيد المؤسسات.

ونوهت إلى أن ثمّة العديد من الآراء المختلفة في ليبيا، ومن المهم جمعُ الليبيين معًا ليتوصلوا إلى وجهة نظر توافقية.

وأكدت أنه حدثت كثير من الأمور الإيجابية في ليبيا عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. أهمها استبدال خطاب الحرب بخطاب الحوار

ونوهت أن زيارتها لموسكو تأتي لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا ودعم العملية السياسية. التي يقودها الليبيون.

وكانت وليامز قد قالت قالت أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها فستجرى بحلول يونيو المقبل. بحسب خارطة الطريق.

وأضافت وليامز في تصريحات صحفية. أن دول أعضاء بالأمم المتحدة ألمحت إلى فرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن أصدر سابقا تحذيرات لمعرقلى العملية السياسية فى ليبيا.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية ليست مع أو ضد أي مترشح، فالليبيون وحدهم يختارون من يمثلهم فى الانتخابات.

وذكرت أن الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات هي ما ذكرتها مفوضية الانتخابات التى أكدت وجود قوة قاهرة حالت دون إجرائها.