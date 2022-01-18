«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة السرير للعمليات النفطية فتحي عيسى، إن الشركة تمكنت من تحقيق إنتاج بلغ حوالي 17.71 مليون برميل خلال العام 2021، إضافة لإجراء العمرة السنوية لحقل «النخلة» الذي كانت آخر عمرة له في العام 2009.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية «بي. ڤي» فرع ليبيا، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير، العماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة بشركة السرير فتحي عيسى، وعضوي لجنة الإدارة كمال حشاد وجمال حسين، ورئيس لجنة الملاك خليفة عمر، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة.

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أكد صنع الله، خلال الاجتماع، دعم مؤسسة النفط جهود الشركة الرامية إلى عودة معدلات الإنتاج بكل حقولها إلى معدلاتها السابقة، على أمل أن يكون العام 2022 هو بداية العمل الفعلي للشركة.

معدل إنتاج شركة «السرير»

وأضاف صنع الله أن الشركة «باشرت عملياتها بتشغيل بعض الحقول البرية بمنطقتي التعاقد 91 و107 (96.97 سابقا)، بعد تغيير نمط التعاقد مع شركة فنترسهال الألمانية إلى اتفاقية الأبسا، ويبلغ معدل إنتاج الشركة نحو 40 ألف برميل يوميًا تقريبًا لسنة 2021 وتساهم بنسبة (2%) من الاحتياطي الكلي للبلاد».

كما طالب إدارة الشركة بتكثيف الجهود لتنفيذ البرامج التطويرية، واتخاد التدابير اللازمة لإعادة تشغيل معمل الغاز بوضعه الطبيعي للاستفادة منه، وعدم حرق الغاز بحقول الشركة والشركات المجاورة.

وأكد صنع الله أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج البيئة وسلامة العاملين وتضع هذه البرامج على سلم أولوياتها، وطالب مسؤولي الشركة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل.

مناقشة أنشطة الشركة والميزانية المقترحة

من جهته، عرض فتحي عيسى أنشطة إدارات الشركة المختلفة خلال العام 2021، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والتطوير وعلوم الأرض، العمليات والصيانة، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.

وتناول العرض برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية للعام 2021، والمقترحة للعام 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة المحاضرة تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لاستعراض نشاط شركة «السرير» للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثًا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فنترسهال» الألمانية.

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)