الخارجية: سفيرة بريطانية تجدد دعمها لحكومة الوحدة

العنوان- طرابلس

أكدت، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية، في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

أتى ذلك في بيان للخارجية حول اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس، مع السفيرة البريطانية.

وقالت الخارجية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وأضافت، أن الوزيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

#طرابلس | استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر الوزارة في طرابلس، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال. pic.twitter.com/DCtoFIoIyg — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) January 18, 2022

وأعلنت السفيرة البريطانية، الإثنين عودتها للعمل في ليبيا، بعد نحو شهر من إثارتها لحفيظة قطاع واسع من الليبيين إثر تصريح طالبت فيه باستمرار الحكومة الحالية في أداء مهامها حتى موعد الانتخابات الجديد.

عودة للعمل من #ليبيا وتم استقبالي بحلويات الكعك منزلية الصنع من قبل احد موظفي سفارتنا الرائعين. انا اعمل رسمياً مع افضل فريق عمل في @UKinLibya !! اعتراف: كمية الكعك الموجودة في الصورة لا تمثل الكمية الحقيقة التي تم اكلها! اكلت اكثر قبل ان اتذكر تصويرها. — Caroline Hurndall (@CaroHurndall) January 17, 2022

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم يدعو لطرد السفيرة البريطانية، من ليبيا. واعتبروا أن بيان السفارة انتهاك للسيادة الليبية، وعرقلة لخارطة الطريق.

1- تدعم #المملكة_المتحدة بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. pic.twitter.com/FTAIxqRV17 — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) December 24, 2021

تصريحات السفيرة البريطانية يوم الاستقلال والتي تمثل بالضرورة موقف بلادها، هو تدخل سافر ينم عن عدم الاحترام وادنى درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول.#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) December 24, 2021

كما أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها للبيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، والذي اعتبرته “تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي”.