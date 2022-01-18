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الخارجية: سفيرة بريطانية تجدد دعمها لحكومة الوحدة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان- طرابلس

أكدت، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية، في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

أتى ذلك في بيان للخارجية حول اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس، مع السفيرة البريطانية.

وقالت الخارجية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وأضافت، أن الوزيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم ليبيا والمملكة المتحدة.

وأعلنت السفيرة البريطانية، الإثنين عودتها للعمل في ليبيا، بعد نحو شهر من إثارتها لحفيظة قطاع واسع من الليبيين إثر تصريح طالبت فيه باستمرار الحكومة الحالية في أداء مهامها حتى موعد الانتخابات الجديد.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم يدعو لطرد السفيرة البريطانية، من ليبيا. واعتبروا أن بيان السفارة انتهاك للسيادة الليبية، وعرقلة لخارطة الطريق.

 

كما أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها للبيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، والذي اعتبرته “تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي”.


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صحيفة العنوان الليبية

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