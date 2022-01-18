ويليامز تستعرض مع فيرشينين تطورات الوضع الليبي

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، في موسكو اليوم، سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، حيث استعرض الطرفان الوضع في ليبيا، وأجريا مشاورات معمقة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

كما أكد الطرفان في اللقاء على الدور الحاسم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة ليبية، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، حسب ما ذكرت ويليامز في صفحتها الرسمية على تويتر.

يذكر أن ويليامز قد وصلت يوم أمس إلى موسكو قادمةً من العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة قصيرة التقت خلالها عدداً من المسؤولين المصريين.

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