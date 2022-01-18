من يتغيب عن حضور الجلسات يعد معرقلا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن من يغيب عن حضور الجلسات من الأعضاء يعتبر معرقلاً. ومقصراً في أداء واجباتهم تجاه ناخبيهم ومواطنيهم.

وأوضح المستشار صالح خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن سيتم معاقبه المتغيبين بالخصم من المرتب. وصولاً إلى أسقاط عضويتة، مثمناً عمل لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس.

في حين دعا المستشار صالح، لجنة خارطة الطريق إلى التواصل مع النائب العام الصديق الصور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات، وتقديم تقريرها خلال شهر يناير الجاري. مطالباً أياها بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات. وتحديد موعد حتمي ونهائي لتنظيمها مجدداً، وتنفيذ خارطة طريق لحين هذا الموعد.

وفي سياق ليس ببعيد قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعضو لجنة التواصل نادية عمران. في حين قالت إنه كلما قارب المسار الدستوري على الانتهاء سارع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بوضع العراقيل أمام إستكمالة.

وعلقت عمران في تصريح لاخبار ليبيا 24، عن تشكيل لجنة من ثلاثة أقاليم لكتابة دستور. أن هل ستكون لجنة معينة ومشكلة من ثلاثين عضواً أكثر مشروعية من هيئة منتخبة من الشعب الليبي. ممثلة بالتساوى عن الاقاليم التاريخية الثلاث، أصدرت مشروع دستور توافقي بأغلبية معززة. ينتظر عرضه على الشعب الليبي صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه.

في حين أوضحت عمران، أن كل مايجري يصب في أطار أضاعة الوقت والتمطيط للإستمرار في السلطة. ومنع أقرار دستور وأجراء انتخابات استناداً على نصوصه، وبناء دولة القانون والمؤسسات. وعلى الليبين الوقوف بقوة أمام مصادرة حقهم في تقرير مصيرهم و اقرار دستورهم الدائم وبناء دولتهم.