وليامز في موسكو لبحث الوضع الليبي الساخن مع الروس

العنوان-موسكو

التقت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.

وقال وليامز، إنهما استعرضا الوضع في ليبيا وأجريا مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

1/2 سُعدتُ اليوم في موسكو، بلقاء معالي نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حيث استعرضنا الوضع في #ليبيا وأجرينا مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا. pic.twitter.com/lcpDZSjKj3 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 18, 2022

وأضافت وليامز، أنهما أكدا على الدور الهام للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية.

وقالت أنهما شددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا.