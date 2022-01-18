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وليامز في موسكو لبحث الوضع الليبي الساخن مع الروس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-موسكو

التقت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.

وقال وليامز، إنهما استعرضا الوضع في ليبيا وأجريا مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت وليامز، أنهما أكدا على الدور الهام للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية.

وقالت أنهما شددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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