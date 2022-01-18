منح جوازات سفر سياسية للنواب مدى الحياة

أكد مصدر نيابي لـ 218 صحة القانون الصادر عن مجلس النواب والقاضي بمنح كل نائب جواز سفر سياسي مدى الحياة

ويشير القانون إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، يُمنح بمقتضاه كل عضو في البرلمان جواز سفر سياسي ساري المفعول حتى بعد انتهاء العضوية، مع منح جوازات مماثلة لأزواجهم وأخرى خاصة لأبنائهم.

وقد أثار هذا القانون غضب كثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لم يضع البرلمان أي حل لتحديد موعد لإجراء الانتخابات بعد تأجيلها.

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