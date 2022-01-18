ناقشنا التقرير المبدئي المقدم من لجنة خارطة الطريق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن تمت مناقشة التقرير المبدئي الذي قامت لجنة خارطة الطريق بأعداده. ويحوي اربع محطات رئيسية وهي : ” المسار الدستوري والمسار الامني و المسار التنفيذي. والمسار الذي يتعلق بالمصالحة الوطنية والمجتمع المدني”.

في حين أوضحت الطبلقي في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن المسار الدستوري لجنة خارطة الطريق. اجتمعت مع بعض أعضاء من الهيىة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حيث أكدت اللجنة على ضرورة اجتماع لجنة الـ 60. وإجراء التعديلات الضرورية لإزالة النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية. وفي حال عدم إمكانية اجتماع لجنة الـ 60 سيتم تشكيل لجنة برعاية البرلمان.

وأضافت الطبلقي، أن المسار الأمني مازالت اللجنة تقوم بالاجتماعات الذليل الصعاب في هذا الجانب. ومسار المصالحة الوطنية الذي هو بين يدي المجلس الرئاسي تحث اللجنة على تحقيق المصالحة مابين جميع الأطراف الليبية. ولا يزال المسار التنفيذي يحتاج إلى العديد من سلسلة الاجتماعات. اما بخصوص الشركاء السياسيين اجتمعت اللجنة مع المجلس الاعلى للدولة مرتين. وكانت اجتماعات إيجابية جداً.

في حين أشارت الطبلقي إلى أن هذا التقرير مبدئي، وفي الاسبوع القادم تكمل اللجنة عملها وتعرض تقريرها النهائي في جلسة الاسبوع المقبل. لافته أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد على ضرورة اجتماع لجنة خارطة الطريق مع المفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية.

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