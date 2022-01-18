المنقوش تبحث مع السفير التركي تسهيل استخراج التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، وجرى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد بحثت الوزيرة مع السفير التركي إجراءات تسهيل استخراج التأشيرات لرجال الأعمال في كلا البلدين طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات وبرامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي.

من جانبه، جدد السفير التركي كنعان يلماز خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.